Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Oggi, martedì, si è verificato uno scontro frontale verso le 13 sulla strada cantonale che conduce alla dogana di Gandria.

SwissTXT / red Alessia Moneghini

Stando alle informazioni della RSI, una vettura italiana che usciva dal piazzale di un distributore e svoltava verso Lugano, si è scontrata con un veicolo ticinese che viaggiava in senso opposto.

Uno dei protagonisti del sinistro ha dovuto essere trasportato al pronto soccorso, ma non sarebbe grave.

Inoltre altre due vetture sono state coinvolte in un incidente della circolazione ad Arbedo verso le 12:45. Come scrive la RSI, si è trattato di un tamponamento che si è risolto con il ferimento non grave di una persona, presa a carico dalla Croce Verde.

Il traffico è rimasto perturbato per circa un'ora allo svincolo dell'A13 di Arbedo.