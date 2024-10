Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un grave incidente della circolazione stradale è avvenuto venerdì mattina, poco prima delle 6.30, in territorio di Maroggia.

sam Sara Matasci

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 21enne italiano, residente in Provincia di Como, circolava a bordo di una vettura lungo via Baldassare Longhena in direzione di Bissone quando, una volta giunto all'altezza di una curva (denominata «capricorno»), ha perso il controllo del veicolo scontrandosi frontalmente contro una vettura che circolava in direzione opposta.

Alla guida di quest'ultima vi era un 56enne italiano, pure residente in Provincia di Como.

Dopo l'urto, il giovane ha terminato la sua corsa contro il muro alla sua destra.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti quelli della Polizia comunale di Mendrisio, i pompieri di Melide nonché i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure al 21enne lo hanno trasportato all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica lo stesso avrebbe riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita. L'altro protagonista avrebbe riportato lievi ferite.

La Polizia ha provveduto a disciplinare il traffico, rimasto perturbato per circa un'ora, per effettuare i rilievi del caso.