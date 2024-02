Scontro mortale tra furgoni ad Agrate Brianza, grigionese agli arresti

Immagine simbolica. sda

Il 58enne mesolcinese coinvolto in un grave incidente a Agrate Brianza la notte tra sabato e domenica si trova in stato d'arresto a Monza. Il conducente del veicolo con cui si era scontrato, ricorda la RSI, ha perso la vita.

Nei confronti del grigionese si ipotizza il reato di omicidio colposo. Per ora vale la presunzione d'innocenza, ma in Italia la legge prevede in questi casi una carcerazione che può andare dai 2 ai 7 anni.

L'incidente è avvenuto a circa 70 km dal confine, poco dopo mezzanotte, lungo la strada provinciale 13: si è trattato di uno scontro violentissimo tra due furgoni, anche per via della pioggia e del buio.

Il 62enne di Domodossola che guidava l'altro veicolo è risultato subito molto grave ed è morto poche ore dopo essere stato trasportato all'ospedale di Monza in codice rosso. Il suo lavoro era quello di trasportare i giornali e distribuirli alle edicole prima che sorgesse il sole.

Si attendono i risultati delle analisi del sangue

Il 58enne svizzero, che in valle aveva anche ricoperto una carica politica in qualità di sindaco di Mesocco, è rimasto ferito ma non in modo grave. È stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano.

I risultati delle analisi del sangue del mesolcinese potrebbero aiutare a chiarire quanto successo. Bisognerà anche stabilire se l'uomo fosse o no in possesso della patente.