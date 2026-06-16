Scontro tra auto a Brienno, una precipita nel lago di Como: un morto e tre feriti gravi

Auto esce di strada a Como e finisce nel lago Le ricerche durante la notte Immagine: Vigili del fuoco L'auto finita in acqua è un'utilitaria. Immagine: Vigili del Fuoco È stata estratta dal lago con una gru. Immagine: Vigili del Fuoco Il Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco in azione Immagine: Vigili del Fuoco Il luogo dell'incidente. Immagine: Vigili del fuoco Auto esce di strada a Como e finisce nel lago Le ricerche durante la notte Immagine: Vigili del fuoco L'auto finita in acqua è un'utilitaria. Immagine: Vigili del Fuoco È stata estratta dal lago con una gru. Immagine: Vigili del Fuoco Il Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco in azione Immagine: Vigili del Fuoco Il luogo dell'incidente. Immagine: Vigili del fuoco

Ieri notte a Brienno, in provincia di Como, due auto si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione della carreggiata precipitando nelle acque del lago. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Secondo quanto scrive l'agenzia italiana Adnkronos i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo una delle due persone a bordo dell'auto finita in acqua, una giovane donna, che sarebbe stata in grado di uscire da sola dall'abitacolo. È stata poi affidata alle cure del personale sanitario.

Per il secondo occupante si è reso necessario l'intervento del Nucleo Sommozzatori Regionale dei vigili del fuoco, che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo senza vita dal lago.

In totale sono tre le persone rimaste ferite in modo grave. Stando ai media di Confine, tra i quali Varese news, oltre alla donna 35enne recuperata dai soccorsi, sono rimasti feriti un uomo di 29 anni e uno di 30.

Ecco dove sono ricoverati i feriti

Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso, il che significa che la sua vita è in pericolo, con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese dove è ricoverato.

La 35 enne e l'altro uomo sono invece in cura tra l’ospedale Sant’Anna di Como e l’ospedale di Gravedona.

Sul posto è stato segnalato un grande dispiego di soccorritori, tra il personale del 118, i Vigili del fuoco con un’autogru proveniente da Varese, la squadra SAF - Speleo Alpino Fluviale, la Guardia Costiera e le forze dell’ordine.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.