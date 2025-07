Immagine illustrativa. © Ti-Press / Alessandro Crinari

Oggi, venerdì, alle 16.00 c'è stato un incidente a Castione, comunica la polizia cantonale.

Redazione blue News Tessa Morgantini

Un 63enne italiano, domiciliato nel Bellinzonese, viaggiava in scooter in via San Bernardino in direzione di Arbedo, quando, secondo una prima ricostruzione, si è scontrato con un 14enne della regione, anche lui in scooter, che usciva da Carrale di Bergamo diretto a Lumino.

Dopo essersi scontrati, entrambi sono caduti. Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, della polizia Città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della Rega.

Quest'ultimi hanno prestato le prime cure e hanno elitrasportato il 63enne in ospedale, mentre il ragazzo è stato portato lì in ambulanza.

Stando a una prima valutazione medica, il 63enne avrebbe riportato gravi ferite e la sua vita è in pericolo. Lievi le ferite del 14enne.