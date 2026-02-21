Ghiffa: frontale tra moto e SUV con targhe svizzere sulla stradale 34 del Lago Maggiore

Un grave incidente verso le 14h25 di oggi (sabato) a Ghiffa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ha provocato la completa chiusura della strada stradale 34 del Lago Maggiore verso Verbania. Come riferisce La Stampa, un motociclista è rimasto gravemente ferito.

Immagine ilustrativa d'archivio. Vigili del fuoco

Nella zona dello Zust, tra Verbania e Ghiffa, si sono scontrati un SUV Maserati con targa svizzera e una moto. Il centauro, che da Intra andava verso Cannobio, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale dall'elisoccorso.

Dopo l'impatto la due ruote s'è incendiata. Il fuoco ha raggiunto anche il motociclista. Un passante è riuscito a togliergli i vestiti in fiamme.

Il personale sanitario ha prestato le cure del caso. Il centauro è stato portato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità. La statale 34 è stata chiusa completamente per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.