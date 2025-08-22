Immagine d'illustrazione sda

Un grave incidente della circolazione stradale è avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 10.30, in territorio di Avegno.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 58enne svizzero domiciliato nel Locarnese circolava in sella a una bici elettrica su via Vallemaggia, in direzione di Gordevio, quando vi è stata la collisione da tergo con l'auto guidata da una 84enne cittadina domiciliata nella regione, che viaggiava nella medesima direzione.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 58enne ha riportato gravi ferite.