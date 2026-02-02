  1. Clienti privati
Grave incidente Scontro tra uno scooter e un'auto a Castione, un uomo rischia la vita

Sara Matasci

2.2.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Un grave incidente della circolazione è avvenuto lunedì mattina, poco prima delle 6.30, a Castione.

Sara Matasci

02.02.2026, 09:11

02.02.2026, 09:14

Stando a una prima ricostruzione, e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, uno scooterista 40enne circolava su via San Bernardino, in direzione di Castione, quando vi è stata una collisione con un'automobilista 38enne, che circolava in direzione di Lumino.

A seguito dell'urto lo l'uomo, un cittadino svizzero domiciliato nella regione, è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che, dopo aver prestato le prime cure al 40enne, lo hanno trasportato all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, l'uomo avrebbe riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Anche la donna, anch'essa della regione, è stata portata al pronto soccorso, ma avrebbe riportato solo ferite leggere.

