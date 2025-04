Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Un incidente avvenuto a Locarno ha coinvolto uno scooter e un'auto, causando il ferimento di due persone. Una donna è in condizioni serie.

Un incidente stradale si è verificato oggi, venerdì, verso le 15 in via Antonio Ciseri a Locarno, dove uno scooter con targhe tedesche si è scontrato con un'auto ticinese all'incrocio con via della Pace. L'impatto ha fatto cadere a terra le due persone in sella allo scooter, che hanno riportato ferite.

I soccorritori del SALVA sono intervenuti rapidamente sul luogo dell'incidente con due ambulanze e un'automedica.

Secondo le informazioni della RSI, la donna coinvolta nel sinistro ha subito ferite gravi, mentre l'altra persona a bordo della due ruote ha riportato lesioni meno serie. La Polizia è intervenuta per effettuare i rilievi necessari.