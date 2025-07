Immagine d'archivio Tipress

E' accaduto giovedì pomeriggio poco dopo le 16.

Swisstxt

30 nel centro storico di Bellinzona: all'interno di un'abitazione è stato trovato un cadavere di una persona. Lo ha riferito la Regione, a cui la notizia è stata confermata dalla polizia cantonale. Il ritrovamento è stato fatto in un appartamento situato in vicolo al Sasso, salita che porta al Castelgrande. Secondo quanto riferito dalle autorità alla testata bellinzonese, l'identificazione della salma è ancora in corso. Al momento gli inquirenti escludono inoltre l'intervento di terze persone, come si legge ancora sul sito della Regione.