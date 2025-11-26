Passano da 6 a 5Bellinzona riorganizza le zone che compongono l’Istituto scolastico
Dal 1° luglio 2026, in vista del nuovo anno di lezioni che inizierà il 31 agosto, le Zone che compongono l’Istituto scolastico della Città di Bellinzona passeranno da 6 a 5 e abbandoneranno la suddivisione basata sui colori.
Si tratta di Zona Cedri, Zona Fortezza, Zona Fiume, Zona Piazza Grande e Zona Piano.
I dettagli operativi, si legge in una nota diffusa mercoledì dal Municipio, saranno comunicati nel corso della prossima primavera.
«Tale scelta – facendo tesoro delle esperienze seguite all’aggregazione – consentirà una parziale ottimizzazione dell’apparato dirigenziale e una maggiore omogeneità nella gestione territoriale».