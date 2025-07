La scuola Rudolf Steiner chiude i battenti TiPress

La scuola Rudolf Steiner di Origlio è giunta al capolinea. L’associazione a cui fa capo la scuola – confrontata con difficoltà finanziarie non più sostenibili – ha inoltrato giovedì la documentazione alla Pretura di Lugano avviando una procedura di auto fallimento.

Swisstxt

A confermarlo è Moyra Bernasconi, membro dell’attuale comitato dopo l’incontro tenuto oggi pomeriggio, venerdì, con una referente della Fondazione Edith Maryon, proprietaria dello stabile di Origlio.

Gli spazi dovranno quindi essere liberati entro la metà di agosto. «

Ci dispiace molto, soprattutto per la realtà scolastica, per le famiglie, per gli allievi», ha dichiarato Bernasconi.