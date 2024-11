L'opera vista dall'alto Ti Press

Dopo l’apertura in direzione sud del semisvincolo di Bellinzona, avvenuta a fine settembre, ci vorrà ancora qualche mese di pazienza per l’apertura del semisvincolo in entrata verso il centro di Bellinzona.

Avverrà il 5 febbraio. Con un ritardo quindi di una quindicina di giorni rispetto alla tabella di marcia, il semisvincolo di Bellinzona diventerà così operativo a tutti gli effetti, il tempo di aggiustare tutte le misure semaforiche ai nuovi flussi di traffico previsti.

Anche se la prova del nove la si avrà soltanto quel fatidico giorno.

I primi mesi di apertura parziale stanno fornendo i dati che poi serviranno a calibrare meglio il flusso.

