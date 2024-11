Polizia cantonale Grigioni Polizia cantonale Grigioni

Domenica sera poco dopo la mezzanotte un furgone per le consegne si è ribaltato sulla Landwasserstrasse a Surava.

Il 37enne conducente del veicolo ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale ghiacciato. La cabina di guida è stata schiacciata e completamente danneggiata dall’incidente.

All'arrivo di una pattuglia della polizia cantonale, allertata da una terza persona, l'autista non è stato in grado di esibire la patente di guida. Le indagini hanno poi rivelato che il 37enne era in possesso solo di un permesso per la categoria ciclomotori, peraltro revocato nel 2001.

