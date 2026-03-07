  1. Clienti privati
Dal confine Senza pensarci due volte si butta nel torrente in piena per salvare una cagnolina

Sara Matasci

7.3.2026

È la storia di Elia, che appena ha saputo che la meticcia Sissy si trovava in difficoltà, ha deciso di lanciarsi in acqua, attaccato a una corda, per salvare la piccola.

Sara Matasci

07.03.2026, 09:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una cagnolina è finita nel fiume in piena a Brusimpiano, in provincia di Varese, e si è salvata mettendosi su un sasso in mezzo all'acqua.
  • Il suo padrone l'ha cercata per due giorni e quando l'ha vista lì, in pericolo, ha chiesto aiuto su Facebook.
  • Immediata la reazione del nipote Elia, che ha deciso di lanciarsi in acqua, attaccato a una corda per non rischiare il peggio, e ha così salvato la piccola Sissy.
Mostra di più

Quando ha saputo che c'era una cagnolina in pericolo perché finita in un torrente in piena, non ci ha pensato due volte e ha deciso di lanciarsi tra le acque burrascose.

La vicenda, raccontata sulle pagine di «VareseNews», è avvenuta negli scorsi giorni a Brusimpiano, comune del Varesotto, e i protagonisti sono Sissy e il suo salvatore Elia.

La piccola meticcia mancava da casa da due giorni e il suo amico a due zampe, Sergio, noto scrittore di storie locali, non si dava pace. Ha così deciso di fare un appello su Facebook, chiedendo aiuto ai suoi concittadini.

Nel frattempo si è messo a setacciare tutto il Paese: «Dopo non aver dormito per due notti, sono passato accanto a un torrente in piena e l'ho vista, ferma, immobile su un sasso in mezzo all'acqua impetuosa. Ero davvero disperato», ha dichiarato al portale.

«Si è buttato con sprezzo del pericolo e ha salvato Sissy»

Ha così deciso di chiedere aiuto a Elia, suo nipote di 20 anni, che vive accanto a lui: «E lui non ci ha pensato due volte: era pronto a buttarsi in acqua, ma io l’ho fermato. Gli ho legato una corda attorno alla vita e l’ho fissata a un albero. Poi l’ho aiutato a entrare in acqua».

Il giovane è così riuscito a raggiungere la cagnolina e l'ha afferrata. Con calma è poi tornato a riva insieme a lei.

Sergio ha poi ringraziato pubblicamente Elia: «Ha fatto davvero una cosa grande. Si è buttato con sprezzo del pericolo nel fiume e ha salvato Sissy, che probabilmente ha passato due notti in mezzo all’acqua».

Una storia a lieto fine grazie a un giovane che non si è girato dall'altra parte.

