Al valico autostradale di Como-Brogeda le autorità italiane hanno fermato una macchina targata svizzera.

Ecco il pappagallo di una specie rara che è stato sequestrato alla dogana. Guardia di finanza

A bordo dell'auto è stato trovato un pappagallo appartenente a una specie protetta in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale, nota come Cites (Convention on International Trade of Endangered Species), ovvero alla famiglia delle «psittaculidae».

L'animale è stato sequestrato e affidato in custodia a un allevamento amatoriale.

Swisstxt