La khat in Europa è considerata una sostanza stupefacente. Archivio RSI

Il 23 gennaio – come ha appreso venerdì la RSI – la polizia ha sequestrato una partita di oltre 100 chili di khat, che era stata portata in Ticino a bordo di un’auto. Chiamata anche «droga dei poveri», è una pianta le cui foglie, che vengono di solito masticate, contengono un’alcaloide dall’effetto stimolante. In Europa è considerata una sostanza stupefacente.

Nei pressi della dogana di Brusata il veicolo, una Opel Mokka, è incappato in un posto di blocco, si legge sul sito della RSI. Le guardie di confine le hanno intimato lo stop, ma la vettura ha eluso il controllo. A bordo c’erano due cittadini israeliani, che sono fuggiti abbandonando il veicolo a Genestrerio.

Nel pomeriggio del giorno stesso le ricerche hanno portato all’arresto di quattro uomini, tutti di nazionalità israeliana, d’età compresa tra i 19 e i 40 anni. Due, che avevano raggiunto il Ticino in taxi, sono stati fermati a Mendrisio.

Con loro avevano le chiavi della macchina, nella quale gli agenti hanno poi recuperato le cinque valigie in cui era stata nascosta la droga. Gli altri (quelli sulla Opel) sono invece finiti in manette a Lugano, nel quartiere di Molino Nuovo.

Il quartetto è stato nel frattempo rilasciato, ma gli uomini restano comunque indagati per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi.

La radiotelevisione nota che qualche giorno fa, al valico di Iselle, la guardia di finanza di Verbania ha effettuato un sequestro analogo. Tra i bagagli di un’auto erano stati occultati 40 kg di khat.