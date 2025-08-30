  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine Ritrovato il corpo del padre che si era tuffato nel Lago di Como per salvare i suoi figli

ai-scrape

30.8.2025 - 18:40

Il Lago di Como
Il Lago di Como
archivio IMAGO/Pond5 Images

Le ricerche del turista si sono concluse tragicamente con il ritrovamento, sabato, del suo cadavere a una profondità di 220 metri.

Sara Matasci

30.08.2025, 18:40

Le ricerche del turista scomparso il 25 agosto nelle acque del Lago di Como si sono concluse nel pomeriggio di sabato 30 agosto con un tragico epilogo.

L'uomo, come ricorda «Leggo.it», si trovava nel territorio di Dorio, in provincia di Lecco. Quel giorno è uscito con la famiglia in barca, ma improvvisamente i suoi due figli sono caduti in acqua. Subito tuffatosi per aiutarli, era riuscito a salvarli, ma non era più stato capace di risalire sull'imbarcazione, scomparendo sotto gli occhi dei suoi cari.

Dramma in vacanza. Padre si tuffa nel Lago di Como per salvare i figli, ma poi scompare nel nulla

Dramma in vacanzaPadre si tuffa nel Lago di Como per salvare i figli, ma poi scompare nel nulla

Dopo giorni di incessanti ricerche, ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche, il suo corpo è stato individuato a una profondità di 220 metri.

Il ritrovamento è stato possibile grazie all'impiego di un robot subacqueo filoguidato dei Vigili del fuoco, inviato dal nucleo sommozzatori della Sardegna. Una volta localizzato, il corpo è stato riportato a una quota di immersione dal Rov e successivamente recuperato da due sommozzatori.

Le operazioni di ricerca hanno visto la partecipazione di squadre specializzate provenienti da diverse regioni e il supporto di un elicottero del Reparto Volo Lombardia. Questo dispiegamento di forze non si è mai interrotto, mantenendo viva la speranza fino all'ultimo momento.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

I più letti

Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine
Ritrovato il corpo del padre che si era tuffato nel Lago di Como per salvare i suoi figli
Ecco perché Tiziano Ferro ha cancellato tutti i post su Instagram

Altre notizie

Dal confine. Auto finisce nelle acque del Po a Cremona, deceduta la persona alla guida

Dal confineAuto finisce nelle acque del Po a Cremona, deceduta la persona alla guida

Per le forti precipitazioni. Acqua non potabile a Peccia, Prato-Sornico, Broglio e Menzonio

Per le forti precipitazioniAcqua non potabile a Peccia, Prato-Sornico, Broglio e Menzonio

Ecco come. Chiuso un forum italiano con immagini intime rubate, dov'era coinvolto anche il Ticino

Ecco comeChiuso un forum italiano con immagini intime rubate, dov'era coinvolto anche il Ticino