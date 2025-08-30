Ritrovato il corpo del padre che si era tuffato nel Lago di Como per salvare i suoi figli

Il Lago di Como archivio IMAGO/Pond5 Images

Le ricerche del turista si sono concluse tragicamente con il ritrovamento, sabato, del suo cadavere a una profondità di 220 metri.

Le ricerche del turista scomparso il 25 agosto nelle acque del Lago di Como si sono concluse nel pomeriggio di sabato 30 agosto con un tragico epilogo.

L'uomo, come ricorda «Leggo.it», si trovava nel territorio di Dorio, in provincia di Lecco. Quel giorno è uscito con la famiglia in barca, ma improvvisamente i suoi due figli sono caduti in acqua. Subito tuffatosi per aiutarli, era riuscito a salvarli, ma non era più stato capace di risalire sull'imbarcazione, scomparendo sotto gli occhi dei suoi cari.

Dopo giorni di incessanti ricerche, ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche, il suo corpo è stato individuato a una profondità di 220 metri.

Il ritrovamento è stato possibile grazie all'impiego di un robot subacqueo filoguidato dei Vigili del fuoco, inviato dal nucleo sommozzatori della Sardegna. Una volta localizzato, il corpo è stato riportato a una quota di immersione dal Rov e successivamente recuperato da due sommozzatori.

Le operazioni di ricerca hanno visto la partecipazione di squadre specializzate provenienti da diverse regioni e il supporto di un elicottero del Reparto Volo Lombardia. Questo dispiegamento di forze non si è mai interrotto, mantenendo viva la speranza fino all'ultimo momento.

