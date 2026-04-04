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Incidenti stradali Scontro tra auto e moto nel Canton San Gallo, il centauro è gravemente ferito

SDA

4.4.2026 - 11:34

Il luogo dell'incidente con i due veicoli danneggiati.
Il luogo dell'incidente con i due veicoli danneggiati.
Keystone

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto venerdì sul mezzogiorno a Ennetbühl (SG). Il 59enne si è scontrato con un'auto mentre tentava di sorpassare una colonna di veicoli che procedeva a velocità ridotta.

Keystone-SDA

04.04.2026, 11:34

04.04.2026, 11:41

Il centauro è stato preso in consegna da un elicottero della Rega e ricoverato. Il conducente di 38enne, con ferite lievi, è stato invece portato in ospedale con un'ambulanza. I danni materiali ammontano a circa 30 mila franchi.

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