«Auspicio al Governo svizzero»Gran consiglio ticinese: sì al riconoscimento della Palestina
27.10.2025 - 21:39
Il Gran Consiglio ticinese ha approvato, con 40 voti favorevoli e 16 contrari, una risoluzione che invita il Consiglio federale a considerare il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.
Secondo la maggioranza parlamentare, questo passo sarebbe «coerente con i principi di umanità, giustizia e pace» ai quali la Svizzera si ispira.
Sinistra e centro hanno sostenuto la risoluzione, mentre Lega, UDC e la deputata di Avanti Amalia Mirante si sono opposti. La formulazione del testo, che esprime un auspicio anziché una diretta richiesta al Governo svizzero, ha suscitato alcune critiche.