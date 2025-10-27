Il Gran Consiglio ticinese tipress

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato, con 40 voti favorevoli e 16 contrari, una risoluzione che invita il Consiglio federale a considerare il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.

Secondo la maggioranza parlamentare, questo passo sarebbe «coerente con i principi di umanità, giustizia e pace» ai quali la Svizzera si ispira.

Sinistra e centro hanno sostenuto la risoluzione, mentre Lega, UDC e la deputata di Avanti Amalia Mirante si sono opposti. La formulazione del testo, che esprime un auspicio anziché una diretta richiesta al Governo svizzero, ha suscitato alcune critiche.