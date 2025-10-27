  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Auspicio al Governo svizzero» Gran consiglio ticinese: sì al riconoscimento della Palestina

Swisstxt

27.10.2025 - 21:39

Il Gran Consiglio ticinese 
Il Gran Consiglio ticinese 
tipress

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato, con 40 voti favorevoli e 16 contrari, una risoluzione che invita il Consiglio federale a considerare il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.

SwissTXT

27.10.2025, 21:39

27.10.2025, 21:58

Secondo la maggioranza parlamentare, questo passo sarebbe «coerente con i principi di umanità, giustizia e pace» ai quali la Svizzera si ispira.

Sinistra e centro hanno sostenuto la risoluzione, mentre Lega, UDC e la deputata di Avanti Amalia Mirante si sono opposti. La formulazione del testo, che esprime un auspicio anziché una diretta richiesta al Governo svizzero, ha suscitato alcune critiche.

I più letti

I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»
Un turista rispedisce a Lanzarote delle pietre vulcaniche, ecco perché
Phil Collins parla dall'ospedale dopo le voci sulla sua morte
WhatsApp vuole limitare il numero di certi messaggi inviati, ecco perché
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears

Altre notizie

NewsCosti farmaci, 2 iniziative cantonali

Trasportato in ospedale. Bellinzona, 79enne investito da un’auto sulle strisce: è grave

Trasportato in ospedaleBellinzona, 79enne investito da un’auto sulle strisce: è grave

Nevicate. Passi alpini: stop a Susten e Furka, valutazione sul San Gottardo

NevicatePassi alpini: stop a Susten e Furka, valutazione sul San Gottardo