La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di persona scomparsa relativo a Christian Verdu, cittadino svizzero nato il 2 ottobre 1954 e residente ad Ascona.
L'uomo ha fatto perdere le sue tracce da questa mattina verso le 6 dal suo domicilio.
Connotati: corporatura robusta, statura cm 173, età apparente 70-80 anni, peso 85 kg, occhi castani scuri, viso ovale-rotondo, capelli brizzolati lisci con calvizia frontale.
Si esprime in lingua italiana, francese e spagnola.
Abbigliamento al momento della scomparsa: T-shirt di colore bianco, pantaloncini di colore verde, sandali di colore marroncino, occhiali da sole di colore nero, cappellino da sole verde e nero.
Si sposta con un velocipede elettrico, colore grigio con dettagli argento e rossi, sul telaio vi è la dicitura «Tour de Suisse».
In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55