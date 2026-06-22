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Avviso di polizia Si cerca il 71enne Christian Verdu

Sara Matasci

22.6.2026

Christian Verdu
Christian Verdu
PolCa

La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di persona scomparsa relativo a Christian Verdu, cittadino svizzero nato il 2 ottobre 1954 e residente ad Ascona.

Redazione blue News

22.06.2026, 20:14

22.06.2026, 20:23

L'uomo ha fatto perdere le sue tracce da questa mattina verso le 6 dal suo domicilio.

Connotati: corporatura robusta, statura cm 173, età apparente 70-80 anni, peso 85 kg, occhi castani scuri, viso ovale-rotondo, capelli brizzolati lisci con calvizia frontale.

Si esprime in lingua italiana, francese e spagnola.

Abbigliamento al momento della scomparsa: T-shirt di colore bianco, pantaloncini di colore verde, sandali di colore marroncino, occhiali da sole di colore nero, cappellino da sole verde e nero.

Si sposta con un velocipede elettrico, colore grigio con dettagli argento e rossi, sul telaio vi è la dicitura «Tour de Suisse».

In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55

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