Si cerca Costantino Tomamichel

La polizia cantonale ha reso nota la scomparsa di Costantino Tomamichel, cittadino svizzero, domiciliato a Locarno.
L’uomo ha carnagione bianca, età apparente 71 anni, corporatura magra, statura 155 cm, peso 50 kg, viso rettangolare, barba, capelli castano scuri crespi e corti, occhi castano scuri.
Si esprime in lingua italiana.
Segni particolari: Casi di epilessia, andatura lenta e dondolante. Veste tuta scura e scarpe scure.