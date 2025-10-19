  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Avviso di Polizia Si cerca Costantino Tomamichel

Sara Matasci

19.10.2025

Costantino Tomamichel
Costantino Tomamichel
Polizia cantonale ticinese

Cittadino svizzero, domiciliato a Locarno. L’uomo ha carnagione bianca, età apparente 71 anni, corporatura magra, statura 155 cm.

SwissTXT

19.10.2025, 19:25

La polizia cantonale ha reso nota la scomparsa di Costantino Tomamichel, cittadino svizzero, domiciliato a Locarno.

L’uomo ha carnagione bianca, età apparente 71 anni, corporatura magra, statura 155 cm, peso 50 kg, viso rettangolare, barba, capelli castano scuri crespi e corti, occhi castano scuri.

Si esprime in lingua italiana.

Segni particolari: Casi di epilessia, andatura lenta e dondolante. Veste tuta scura e scarpe scure.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Oggetto colpisce e rompe il parabrezza di un Boeing, si è trattato di detriti spaziali?
Germania ridà all'Italia testa romana
Si cerca Costantino Tomamichel

Altre notizie

Strada chiusa per 2 ore. Centauro cade sull'A13 all'altezza di Gordola e si ferisce in modo serio

Strada chiusa per 2 oreCentauro cade sull'A13 all'altezza di Gordola e si ferisce in modo serio

Aveva 97 anni. Addio a Franco Masoni, avvocato luganese ed ex consigliere agli Stati

Aveva 97 anniAddio a Franco Masoni, avvocato luganese ed ex consigliere agli Stati

Grigioni. Motocarro si ribalta a Klosters, ferito un 57enne

GrigioniMotocarro si ribalta a Klosters, ferito un 57enne