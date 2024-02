Si cerca Damion Alan Puluse, scomparso da Cadenazzo

Polizia cantonale

La polizia cantonale ticinese ha emanato l'avviso di scomparsa di Damion Alan Puluse. Non si hanno più sue notizie dal 6 febbraio alle 07:45, quando si trovava alla Stazione FFS di Cadenazzo.

L'uomo è nato nel 1972 ed è un cittadino italiano e statunitense. È di carnagione bianca, con corporatura robusta, alto 175 cm, con il viso ovale/rotondo, capelli grigi/bianchi, occhi azzurri, labbra relativamente fini.

Parla in inglese e ha difficoltà con l'italiano. È musicista di professione e per mantenersi fa l'artista di strada.

Al momento della scomparsa indossava jeans lunghi blu, scarpe da ginnastica marroni, una giacca in pile verde/grigia e un berretto nero. Con sé aveva uno zaino marrone chiaro, un piccolo sacco a tracolla di colore grigio, una custodia per chitarra marroncina e una custodia per mandolino dello stesso colore.

Chi lo avesse visto è pregato di contattare la Centrale comunale d'allarme allo 0848 25 55 55.