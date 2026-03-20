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News Si cerca Daniela Guidolin Pischedda

Swisstxt

20.3.2026 - 23:19

La 64enne scomparsa
La 64enne scomparsa
Polizia cantonale

Non si hanno più notizie di Daniela Guidolin Pischedda.

SwissTXT

20.03.2026, 23:19

La donna, nata il 14 gennaio 1962, è stata vista l’ultima volta giovedì, poco dopo le 12.15, a Bellinzona. Cittadina svizzera, la 64enne è domiciliata a Buttogno frazione di Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo (Italia). Questi i connotati diramati venerdì sera dalla polizia cantonale: carnagione bianca, corporatura media, altezza 167 cm, occhi castano scuri, capelli corti, lisci, grigi-bianchi brizzolati, labbra sottili e naso pronunciato. Al momento della scomparsa indossava una giacca lunga nera, dolcevita grigio, jeans scuri lunghi, scarponcini marroni. Contatto allo 0848 25 55 55.

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