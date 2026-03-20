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L'annuncio della polizia Si cerca Daniela Guidolin Pischedda, scomparsa a Bellinzona

Swisstxt

20.3.2026 - 23:19

La 64enne scomparsa
La 64enne scomparsa
Polizia cantonale

Non si hanno più notizie della 64enne, vista per l’ultima volta giovedì a Bellinzona poco dopo mezzogiorno. La polizia cantonale ha diffuso i connotati e invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Redazione blue News

20.03.2026, 23:19

21.03.2026, 08:06

Di Daniela Guidolin Pischedda non si hanno più tracce. La donna, nata il 14 gennaio 1962, è scomparsa nella giornata di giovedì: l’ultimo avvistamento risale a poco dopo le 12.15 a Bellinzona.

Di nazionalità svizzera, la 64enne risiede a Buttogno, frazione di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, in Italia. La segnalazione di scomparsa è stata diffusa dalla polizia cantonale nella serata di venerdì, accompagnata dai suoi connotati: carnagione chiara, corporatura media, altezza di circa 167 centimetri, occhi castano scuro e capelli corti, lisci, brizzolati tra il grigio e il bianco. Presenta labbra sottili e un naso pronunciato.

Al momento della scomparsa indossava una giacca lunga nera, un dolcevita grigio, jeans scuri e scarponcini marroni. Chiunque fosse in possesso di informazioni utili è invitato a contattare la polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.

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