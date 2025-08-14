Avviso di PoliziaSi cerca Diana Schwyter, manca dal suo domicilio di Minusio da martedì
Sara Matasci
14.8.2025
La 62enne manca dal proprio domicilio da martedì. Lo comunica la polizia.
SwissTXT
14.08.2025, 15:38
14.08.2025, 15:41
Diana Schwyter è scomparsa dal suo domicilio a Minusio martedì, verso le 11:20. Lo ha comunicato la Polizia cantonale.
La donna, nata il 23.07.1963, ha un’età apparente di circa 60 anni, la corporatura snella ed è alta 165 centimetri.
Ha occhi castani, labbra sottili, viso ovale rotondo. I capelli sono lunghi e lisci, di color grigio bianco. Parla sia in italiano che in tedesco.
Al momento della scomparsa indossava un giacchetto grigio a maniche tre quarti, una maglietta bianca a maniche lunghe, pantaloni lunghi bianchi e scarpe nere. Portava con sé una borsa a tracolla marrone e si è allontanata in sella alla sua bicicletta elettrica bianca.
Chiunque la notasse è invitato a contattare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.