Avviso di Polizia Si cerca Diana Schwyter, manca dal suo domicilio di Minusio da martedì

Sara Matasci

14.8.2025

Diana Schwyter
Diana Schwyter
Polizia cantonale ticinese

La 62enne manca dal proprio domicilio da martedì. Lo comunica la polizia.

SwissTXT

14.08.2025, 15:38

14.08.2025, 15:41

Diana Schwyter è scomparsa dal suo domicilio a Minusio martedì, verso le 11:20. Lo ha comunicato la Polizia cantonale.

La donna, nata il 23.07.1963, ha un’età apparente di circa 60 anni, la corporatura snella ed è alta 165 centimetri.

Ha occhi castani, labbra sottili, viso ovale rotondo. I capelli sono lunghi e lisci, di color grigio bianco. Parla sia in italiano che in tedesco.

Al momento della scomparsa indossava un giacchetto grigio a maniche tre quarti, una maglietta bianca a maniche lunghe, pantaloni lunghi bianchi e scarpe nere. Portava con sé una borsa a tracolla marrone e si è allontanata in sella alla sua bicicletta elettrica bianca.

Chiunque la notasse è invitato a contattare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

