Diana Schwyter Polizia cantonale ticinese

La 62enne manca dal proprio domicilio da martedì. Lo comunica la polizia.

SwissTXT Sara Matasci

Diana Schwyter è scomparsa dal suo domicilio a Minusio martedì, verso le 11:20. Lo ha comunicato la Polizia cantonale.

La donna, nata il 23.07.1963, ha un’età apparente di circa 60 anni, la corporatura snella ed è alta 165 centimetri.

Ha occhi castani, labbra sottili, viso ovale rotondo. I capelli sono lunghi e lisci, di color grigio bianco. Parla sia in italiano che in tedesco.

Al momento della scomparsa indossava un giacchetto grigio a maniche tre quarti, una maglietta bianca a maniche lunghe, pantaloni lunghi bianchi e scarpe nere. Portava con sé una borsa a tracolla marrone e si è allontanata in sella alla sua bicicletta elettrica bianca.

Chiunque la notasse è invitato a contattare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.