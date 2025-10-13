Eva Martinez Mattei Polizia cantonale ticinese

La 17enne è scomparsa da Mendrisio domenica verso le 23, vive ad Astano.

SwissTXT Sara Matasci

Eva Martinez Mattei, nata il 2 settembre 2008, è scomparsa. La polizia cantonale ticinese ha diramato un comunicato di ricerca di persona per la 17enne, domiciliata ad Astano, ma che è stata vista per l’ultima volta alle 23 di domenica a Mendrisio.

Questi i suoi connotati: corporatura media, statura, 155 cm, età apparente 18 anni, occhi castani scuri, labbra spesse, naso affusolato, viso ovale rotondo. Capelli lisci lunghi tinti rosso scuro. Si esprime in lingua italiana.

Non è conosciuto l’abbigliamento al momento della scomparsa. La giovane ha diversi tatuaggi, un piercing sulla parte sinistra del naso e uno sull’ombelico.

Chi avesse informazioni è pregato di contattare il comando allo 0848 25 55 55.