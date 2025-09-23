  1. Clienti privati
Avviso di scomparsa Si cerca Franco Gambina

Swisstxt

23.9.2025 - 18:12

La fotografia trasmessa dalla polizia cantonale ticinese
Polizia cantonale del Ticino

Un avviso di persona scomparsa è stato diramato in relazione a Franco Gambina: cittadino italiano, domiciliato a Bellinzona, nato il 7 agosto del 1971 è scomparso dal suo domicilio domenica 21 settembre verso le 20:45.

SwissTXT

23.09.2025, 18:12

23.09.2025, 18:16

È alto 173 centimetri, ha occhi di colore castano scuro, capelli lisci grigi-bianchi e un viso ovale rotondo. Ha un tatuaggio raffigurante una stella fra l’indice e il pollice della mano.

Indossava dei jeans lunghi, una giacchetta con cerniera e cappuccio di colore grigio chiaro e scarpe sneakers di colore bianco. Aveva inoltre con sé degli occhiali RayBan di colore nero, con lenti scure.

In caso di rintraccio, contattare la polizia allo 0848 255 555.

