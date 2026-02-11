  1. Clienti privati
Avviso di Polizia Si cerca Giuseppa Beretta

Sara Matasci

11.2.2026

Giuseppa Beretta
Giuseppa Beretta
Polizia cantonale ticinese

La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di scomparsa relativo a Giuseppa Beretta, cittadina italiana nata il 23.10.1964 e residente a Lugano - Castagnola.

Sara Matasci

11.02.2026, 10:44

La donna ha fatto perdere le sue tracce da lunedì 9 febbraio, verso le 22, dal suo domicilio.

Connotati: corporatura robusta, statura cm 165, età apparente anni 55 - 60 anni, peso 70 kg, occhi castani scuri, viso ovale-rotondo, capelli castani scuri, ricci, corti. Sconosciuto l’abbigliamento al momento dell’allontanamento.

Si esprime in lingua italiana, tedesco, francese e inglese.

In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

