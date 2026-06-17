La giovane Ainhoa Gambino Polizia cantonale

ultima volta poco dopo la mezzanotte di martedì a Tenero, dove la giovane è domiciliata.

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E' stata vista l’ La polizia ha diramato un avviso di ricerca per la 15enne Ainhoa Gambino, cittadina svizzera, nata il 18 febbraio 2011. Questi i connotati della ragazza: corporatura snella, statura 150 cm, età apparente 14 anni, peso 50 kg, occhi castani, capelli tinti rosso scuri, ondulati lunghi, viso ovale/rotondo. Si esprime in lingua italiana e spagnola. Al momento della scomparsa indossava una felpa di colore nero (con scritta bianca) maglietta corta di colore rosso scuro, pantaloncini corti jeans blu scuro. Contattare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.