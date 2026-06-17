ultima volta poco dopo la mezzanotte di martedì a Tenero, dove la giovane è domiciliata.
SwissTXT
17.06.2026, 07:07
Swisstxt
E' stata vista l’ La polizia ha diramato un avviso di ricerca per la 15enne Ainhoa Gambino, cittadina svizzera, nata il 18 febbraio 2011. Questi i connotati della ragazza: corporatura snella, statura 150 cm, età apparente 14 anni, peso 50 kg, occhi castani, capelli tinti rosso scuri, ondulati lunghi, viso ovale/rotondo. Si esprime in lingua italiana e spagnola. Al momento della scomparsa indossava una felpa di colore nero (con scritta bianca) maglietta corta di colore rosso scuro, pantaloncini corti jeans blu scuro. Contattare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera