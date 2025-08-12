  1. Clienti privati
Avviso di Polizia Si cerca la 17enne Eva Martinez Mattei, sparita da Astano

Sara Matasci

12.8.2025

Eva Martinez Mattei
Eva Martinez Mattei
Polizia cantonale ticinese

Sara Matasci

12.08.2025, 14:52

La Polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa, dal proprio domicilio di Astano, di Eva Martinez Mattei, cittadina svizzera nata il 02.09.2008.

Non si hanno più notizie della giovane da ieri, lunedì 11 agosto, verso le 16.30.

Stando al comunicato stampa, probabilmente si è recata in Italia.

Connotati: corporatura media, statura 155 cm, età apparente 18 anni, occhi castani scuri, bocca/labbra spesse, naso affusolato, viso ovale rotondo. Capelli lisci lunghi tinti di rosso scuro. Si esprime in lingua italiana.

Non è conosciuto l’abbigliamento al momento della scomparsa.

Descrizioni particolari: ha diversi tatuaggi, un piercing sul naso parte sinistra e un piercing dermal sullo zigomo destro.

In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55.

