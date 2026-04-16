La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di scomparsa di persona relativo a Mara Cardis, cittadina svizzera nata il 20 maggio del 1969 e domiciliata a Cresciano.
La donna ha fatto perdere le sue tracce da questa mattina, 16 aprile, verso le 8.00 dal Comune della Riviera.
Connotati: corporatura media, statura cm 165, età apparente 50 anni, peso 60 kg, occhi grigi chiari, viso ovale-rotondo, labbra fini, naso e orecchie normali, capelli biondi scuri, tinti, lisci, lunghi.
Si esprime in lingua italiana, tedesco.
Abbigliamento al momento dell’allontanamento: pantaloni jeans di colore blu.
In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55