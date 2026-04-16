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Avviso di Polizia Si cerca Mara Cardis, scomparsa da Cresciano

Sara Matasci

16.4.2026

Mara Cardis
Mara Cardis
Polizia cantonale ticinese

La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di scomparsa di persona relativo a Mara Cardis, cittadina svizzera nata il 20 maggio del 1969 e domiciliata a Cresciano.

Sara Matasci

16.04.2026, 14:36

16.04.2026, 14:39

La donna ha fatto perdere le sue tracce da questa mattina, 16 aprile, verso le 8.00 dal Comune della Riviera.

Connotati: corporatura media, statura cm 165, età apparente 50 anni, peso 60 kg, occhi grigi chiari, viso ovale-rotondo, labbra fini, naso e orecchie normali, capelli biondi scuri, tinti, lisci, lunghi.

Si esprime in lingua italiana, tedesco.

Abbigliamento al momento dell’allontanamento: pantaloni jeans di colore blu.

In caso di rintraccio avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55

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