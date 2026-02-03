  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Avviso di Polizia Si cerca Simone Fars Abouel Ela

Sara Matasci

3.2.2026

Simone Fars Abouel Ela
Simone Fars Abouel Ela
Polizia cantonale ticinese

Il 13enne è scomparso lunedì da Locarno, dove risiede.

Redazione blue News

03.02.2026, 10:07

La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di scomparsa che riguarda Simone Fars Abouel Ela, 13enne (nato il 3.11.2012), che ha fatto perdere le sue tracce da Locarno, dove è domiciliato, lunedì attorno alle 16.45.

Connotati: corporatura snella, statura 185 cm, età apparente 14 anni, peso 65 kg, occhi castani scuri, capelli castani scuri, ondulati medio lunghi, viso ovale/rotondo. Si esprime in lingua italiana.

Al momento della scomparsa indossava una giacca di colore grigio militare con cappuccio marca The North Face, felpa e pantaloni verde scuro con dei fiori bianchi e scarpe marca Nike modello TN di colore nero.

Chi dovesse rintracciarlo o avere sue notizie, è invitato a contattare il comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
25 avvocati svizzeri denunciano Ignazio Cassis alla Corte penale internazionale
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
La cauzione per far uscire di prigione Jacques Moretti era troppo bassa?
I truffatori leggono le vostre chat su WhatsApp con questa nuova trappola

Altre notizie

Regolamentazione. Tra settembre e gennaio sono stati uccisi 35 lupi nei Grigioni

RegolamentazioneTra settembre e gennaio sono stati uccisi 35 lupi nei Grigioni

Allerta pure in Ticino. Dietro il boom di ristoranti a Como ci potrebbe essere anche l'ndrangheta

Allerta pure in TicinoDietro il boom di ristoranti a Como ci potrebbe essere anche l'ndrangheta

Nota della redazione. Problema risolto sulle pagine di blue News

Nota della redazioneProblema risolto sulle pagine di blue News