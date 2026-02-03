Simone Fars Abouel Ela Polizia cantonale ticinese

Il 13enne è scomparso lunedì da Locarno, dove risiede.

Redazione blue News Sara Matasci

La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di scomparsa che riguarda Simone Fars Abouel Ela, 13enne (nato il 3.11.2012), che ha fatto perdere le sue tracce da Locarno, dove è domiciliato, lunedì attorno alle 16.45.

Connotati: corporatura snella, statura 185 cm, età apparente 14 anni, peso 65 kg, occhi castani scuri, capelli castani scuri, ondulati medio lunghi, viso ovale/rotondo. Si esprime in lingua italiana.

Al momento della scomparsa indossava una giacca di colore grigio militare con cappuccio marca The North Face, felpa e pantaloni verde scuro con dei fiori bianchi e scarpe marca Nike modello TN di colore nero.

Chi dovesse rintracciarlo o avere sue notizie, è invitato a contattare il comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.