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Avviso di scomparsa Si cerca Xavier Sargenti

Alessia Moneghini

6.4.2026

Si cerca Xavier Sargenti.
Si cerca Xavier Sargenti.
Polizia cantonale ticinese

La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di scomparsa per Xavier Sargenti: il giovane di 15 anni è stato visto per l'ultima volta al suo domicilio di Quartino sabato scorso verso le ore 23:30.

Alessia Moneghini

06.04.2026, 11:17

I connotati del ragazzo, cittadino svizzero, sono: corporatura media, statura 165 cm, età apparente 15 anni, occhi castano chiari, capelli castani medio lunghi, orecchie leggermente sporgenti.

Si esprime in lingua italiana e francese. Al momento della scomparsa indossava vestiti scuri.

In caso si abbiano delle informazioni si esorta ad avvisare il Comando della Polizia Cantonale al numero 0848 25 55 55.

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