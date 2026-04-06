Si cerca Xavier Sargenti.

Alessia Moneghini
6.4.2026
La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di scomparsa per Xavier Sargenti: il giovane di 15 anni è stato visto per l'ultima volta al suo domicilio di Quartino sabato scorso verso le ore 23:30.
Alessia Moneghini
06.04.2026, 11:17
I connotati del ragazzo, cittadino svizzero, sono: corporatura media, statura 165 cm, età apparente 15 anni, occhi castano chiari, capelli castani medio lunghi, orecchie leggermente sporgenti.
Si esprime in lingua italiana e francese. Al momento della scomparsa indossava vestiti scuri.
In caso si abbiano delle informazioni si esorta ad avvisare il Comando della Polizia Cantonale al numero 0848 25 55 55.
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