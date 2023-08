Nella foto illustrativa d'archivio una pattuglia della Polizia Lacquale. ©Ti-Press / Ti-Press

Sono state segnalate due persone in difficoltà al largo di Figino e sono scattate le operazioni di ricerca nel lago di Lugano.

Delle ricerche sono scattate mercoledì pomeriggio nelle acque del Lago di Lugano. Come anticipato da laRegione e in seguito confermato dalla polizia alla RSI, all'origine del dispositivo vi è una segnalazione di bagnanti in difficoltà.

Stando a quanto riferisce sempre la RSI, si cercherebbero due persone che potrebbero essersi tuffate da una barca al largo di Figino attorno alle 17.00 e sarebbero in seguito scomparse.

L'imbarcazione sarebbe stata trovata vuota.

Sono intervenuti i sommozzatori della polizia cantonale e delle società di salvataggio di Lugano e Mendrisio.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli.