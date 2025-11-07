Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Oggi, venerdì, poco prima delle 19:30 c'è stata un'operazione di Polizia che ha portato al fermo di due giovani, che si sono dati alla fuga in autostrada dopo aver rubato un'auto. Lo comunicano il Ministero Pubblico e la Polizia cantonale.

L'operazione è scattata dopo la segnalazione del furto di un'auto in zona di Viganello che ha attivato il dispositivo di ricerca coordinato dalla Cantonale. Il veicolo rubato è stato visto a Canobbio all'altezza della galleria Vedeggio - Cassarate.

Le forze dell'ordine si sono date all'inseguimento della vettura, che ha aumentato la sua velocità e una volta uscita dal tunnel, ha imboccato l'autostrada verso nord. Questa è stata fermata in autostrada in zona Moleno.

L'importante dispositivo ha visto impegnati, oltre agli agenti della Cantonale, quelli della Polizia Città di Lugano, della Polizia comunale di Bellinzona e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Un agente leggermente ferito

A bordo un 18enne cittadino marocchino ed un 18enne cittadino algerino, entrambi richiedenti l'asilo e residenti oltre Gottardo.

I due sono stati interrogati ed arrestati. Nei loro confronti sono ipotizzati i reati di furto, furto d'uso, impedimento di atti delle autorità, messa in pericolo della vita altrui, grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida senza autorizzazione.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che hanno dato soccorso ad un agente rimasto leggermente ferito, trasportato in ospedale per degli accertamenti.