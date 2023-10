Immagine d'illustrazione. KEYSTONE/DPA/LINO MIRGELER

Via libera del Gran Consiglio all'uso di proiettili di gomma contro i lupi per difendere le greggi, anche da parte di allevatori. Lo riporta la RSI.

La mozione del Centro a favore dell'utilizzo più esteso di questi «tiri di inselvatichimento» è stata approvata a larga maggioranza.

Per ora solo i guardacaccia possono usare questi proiettili, e solo in situazioni critiche, ad esempio quando i lupi si comportano in modo pericoloso nei confronti di persone o insediamenti.

Non è detto, però, che la decisione del Parlamento sia attuabile, perché è in contrasto con la «Strategia Lupo Svizzera» dell'Ufficio Federale dell'Ambiente.