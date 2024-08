Ti-Press / Alessandro Crinari

Un gravissimo infortunio è avvenuto oggi, giovedì, poco dopo le 17 presso il bagno pubblico di Bellinzona.

sam Sara Matasci

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, una 32enne - cittadina svizzera domiciliata nella regione - dopo essersi tuffata in acqua dal bordo di una piscina ha perso conoscenza.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver eseguito le manovre di rianimazione, hanno trasportato la 32enne in ambulanza all'ospedale.

A detta dei medici la donna ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.