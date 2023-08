Besazio dall'alto © Ti-Press / Gabriele Putzu

Le Aziende industriali di Mendrisio (AIM) hanno sollecitato la popolazione dei quartieri di Arzo, Besazio e Tremona a un uso parsimonioso dell’acqua per ridurre al minimo il suo consumo.

In particolare, si legge in un comunicato odierno (mercoledì), si raccomanda di non irrigare giardini, prati e impianti sportivi, non lavare piazzali e auto, non riempire o cambiare l’acqua delle piscine (è permesso solo il rabbocco), bagnare l’orto con parsimonia.

«La collaborazione di tutti e tutte», viene sottolineato, «permetterà di arginare la situazione critica siccitosa e di evitare o limitare eventuali divieti».

Swisstxt