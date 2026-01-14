CarnevaleAgenti di sicurezza durante il Rabadan, il Municipio respinge il reclamo degli esercenti
14.1.2026 - 12:05
Il Municipio di Bellinzona ha respinto il reclamo inoltrato da sette esercenti contro l’obbligo di dotarsi, durante il Rabadan, di almeno due agenti di sicurezza privata a partire dalle 18, durante le notti del carnevale.
Una misura ritenuta necessaria nel caso di una trasformazione del locale che da bar o ristorante diventa un locale notturno.
La decisione dell'Esecutivo, secondo informazioni raccolte dalla RSI, è stata presa nella seduta di martedì, quando è stata anche decisa l’adozione di ulteriori misure antincendio durante il carnevale.
Agli esercizi pubblici che trasformano la propria attività in veglioni mascherati o sale da ballo viene ora richiesto un concetto antincendio.