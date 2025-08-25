REGA

Due persone con ferite medio-gravi sono state recuperate, domenica pomeriggio nei boschi del Monte Sighignola, da due elicotteri della Guardia aerea svizzera di soccorso REGA.

SwissTXT Swisstxt

Si tratta di una turista straniera che a un’altitudine di 1’000 metri è scivolata sul sentiero e di suo figlio che si è infortunato mentre tentava di aiutare la madre, come si legge in un comunicato diffuso lunedì.

In seguito alla caduta, la donna ha avvisato i familiari, che hanno dato l'allarme al numero d'emergenza 112. Nel frattempo il marito e due figli sono partiti a cercarla. Ed è durante la ricerca che anche uno dei figli è scivolato, restando ferito.