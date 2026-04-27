Completa l'intesa nazionale Keystone

Nuovo accordo per l’edilizia in Ticino: dopo trattative serrate, imprese e sindacati trovano l’intesa su condizioni di lavoro e flessibilità fino al 2031.

Redazione blue News Swisstxt

Dopo negoziati lunghi e complessi, la Società svizzera impresari costruttori insieme ai sindacati OCST e UNIA hanno firmato lunedì il nuovo contratto collettivo per il settore dell’edilizia e del genio civile in Ticino.

L'accordo, valido dal 1° maggio fino al 2031, si affianca a quello nazionale già concluso alla fine dello scorso anno.

L’intesa cantonale introduce una minore flessibilità nella pianificazione annuale, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori.

Allo stesso tempo, per le imprese viene prevista la possibilità di gestire un monte ore che consenta di compensare eventuali interruzioni dovute al caldo intenso o al maltempo.