Il rettilineo dove c'è stato il controllo di velocità Polizia GR

Pesca grossa domenica per la polizia grigionese sul rettilineo della strada nazionale N29, da Silvaplana a Hospiz.

Due automobilisti sono incappati in un controllo della velocità allo Julieralp e hanno dovuto lasciare le loro licenze di guida agli agenti.

Verso le 16.25, un 39enne diretto verso Hospiz è stato immortalato a 143 km/h in un punto dove il limite è di 80. Dopo appena venti minuti, un secondo conducente di 39 anni è sfrecciato sullo stesso tratto a 153 km/h davanti al radar.

In questo caso il superamento di 60 km/h del limite fuori abitato configura, per il pirata della strada, un crimine. La denuncia in Procura è scattata per entrambi.

Swisstxt