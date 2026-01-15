  1. Clienti privati
Come ogni anno Il Ticino testa le sue 416 sirene d'allarme il 4 febbraio

Swisstxt

15.1.2026 - 10:16

Mercoledì 4 febbraio avrà luogo in Ticino la prova annuale delle sirene (immagine illustrativa).
sda
sda

La prova annuale di verifica dei dispositivi di allarme alla popolazione in Ticino avrà luogo il prossimo 4 febbraio.

Alessia Moneghini

15.01.2026, 10:16

15.01.2026, 10:19

Lo ha annunciato giovedì il Dipartimento delle istituzioni, precisando che saranno coinvolte tutte le sirene della Protezione civile installate sul territorio cantonale, le quali diffonderanno l’allarme generale e l’allarme acqua.

Il programma della prova prevede dapprima l’attivazione delle sirene per l’allarme generale (416 dispositivi). Dalle 13:30 alle 14:00 sarà diffuso un suono continuo e modulato della durata di 1 minuto.

Dalle 14:00 alle 16:30, nelle zone a valle delle dighe, saranno attivate le 128 sirene per l’allarme acqua.

