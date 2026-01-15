Lo ha annunciato giovedì il Dipartimento delle istituzioni, precisando che saranno coinvolte tutte le sirene della Protezione civile installate sul territorio cantonale, le quali diffonderanno l’allarme generale e l’allarme acqua.
Il programma della prova prevede dapprima l’attivazione delle sirene per l’allarme generale (416 dispositivi). Dalle 13:30 alle 14:00 sarà diffuso un suono continuo e modulato della durata di 1 minuto.
Dalle 14:00 alle 16:30, nelle zone a valle delle dighe, saranno attivate le 128 sirene per l’allarme acqua.