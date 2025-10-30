  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco a quando Slitta la consegna dell'Arena sportiva di Cornaredo a Città e FC Lugano

Swisstxt

30.10.2025 - 15:00

Una veduta dall'alto dei lavori
Una veduta dall'alto dei lavori
Tipress

La consegna dell'Arena sportiva di Cornaredo a Città e FC Lugano slitterà al 27 febbraio 2026. Il rinvio è dovuto a interventi supplementari richiesti dal club di Super League.

SwissTXT

30.10.2025, 15:00

30.10.2025, 15:02

Il Palazzetto dello Sport sarà pronto entro fine 2026. Il Municipio ha approvato il rinvio, che non comporterà costi aggiuntivi.

Le opere strutturali sono quasi completate, con l'80% dei lavori ultimati. Il terreno di gioco è in fase di realizzazione, con il prato seminato il 19 settembre.

Il tetto di spesa al 30 settembre è di 190'102'412 franchi, comprensivo di 11,45 milioni di rincari. La stima del prezzo d'acquisto dell'Arena è confermata a 114,5 milioni.

I più letti

Una turista si sveglia nel paradiso delle vacanze con orribili ferite su tutto il corpo
È morto Floyd Roger Myers Jr., il Will Smith bambino in «Willy, il principe di Bel-Air»
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Rita De Crescenzo a «Belve»: «La gente mi tiene come una Madonna»
Sorpresa! Una donna compra della rucola al supermercato e torna a casa con un geco

Altre notizie

Tra Cannero e Cannobio. Al via presto i lavori per la galleria paramassi sulla strada statale 34 del Lago Maggiore

Tra Cannero e CannobioAl via presto i lavori per la galleria paramassi sulla strada statale 34 del Lago Maggiore

«Più vantaggi». I Grigioni sostengono gli accordi tra la Svizzera e l'UE, con un'unica riserva

«Più vantaggi»I Grigioni sostengono gli accordi tra la Svizzera e l'UE, con un'unica riserva

Serie TV. «La linea della palma» di Fulvio Bernasconi in anteprima al Geneva International Film Festival

Serie TV«La linea della palma» di Fulvio Bernasconi in anteprima al Geneva International Film Festival