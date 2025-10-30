La consegna dell'Arena sportiva di Cornaredo a Città e FC Lugano slitterà al 27 febbraio 2026. Il rinvio è dovuto a interventi supplementari richiesti dal club di Super League.
Il Palazzetto dello Sport sarà pronto entro fine 2026. Il Municipio ha approvato il rinvio, che non comporterà costi aggiuntivi.
Le opere strutturali sono quasi completate, con l'80% dei lavori ultimati. Il terreno di gioco è in fase di realizzazione, con il prato seminato il 19 settembre.
Il tetto di spesa al 30 settembre è di 190'102'412 franchi, comprensivo di 11,45 milioni di rincari. La stima del prezzo d'acquisto dell'Arena è confermata a 114,5 milioni.