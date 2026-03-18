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È giunta a conclusione l'attività investigativa su un traffico di sostanze stupefacenti che ha interessato prevalentemente il Luganese.

Lo comunicano Ministero pubblico, Polizia cantonale e Polizia Città di Lugano, che spiegano che gli accertamenti erano nati da un controllo effettuato nei pressi del parco Ciani dove - il 12 dicembre - era stato fermato un 28enne ucraino senza fissa dimora.

La perquisizione personale aveva permesso di rinvenire una ventina di grammi di crack, alcuni grammi di cocaina ed eroina nonché un migliaio di franchi in contanti.

Ne erano nati ulteriori approfondimenti e le contestuali perquisizioni nell'appartamento in cui il 28enne veniva ospitato avevano portato al sequestro di oltre un etto di hashish e di una cinquantina di grammi di cocaina. L'uomo era infine stato verbalizzato e posto in arresto.

Consumo e spaccio di droga a tossicodipendenti locali

Complessivamente, si legge in un comunicato stampa, le indagini svolte in queste ultime settimane hanno fatto emergere un'attività di consumo e spaccio di droga a tossicodipendenti locali per 480 grammi di cocaina (parte della quale trasformata in crack dopo essere stata venduta), 40 grammi di eroina e 300 grammi di hashish.

Il tutto a partire dall'estate 2025.

Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Non verranno rilasciate ulteriori informazioni.