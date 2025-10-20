PetizioneOltre 1'300 firme contro i 3 licenziamenti da parte della Società Navigazione di Lugano
20.10.2025 - 10:26
Sono oltre 1'300 le firme della petizione promossa dal SEV provenienti principalmente da diverse aziende di trasporto della Svizzera, in particolare compagnie di Navigazione, contro i tre licenziamenti antisindacali attuati dalla Società Navigazione di Lugano il 29 luglio.
I tagli «non sono – afferma la rappresentanza dei lavoratori nei trasporti – una misura di riorganizzazione aziendale, ma dei mirati licenziamenti antisindacali.
I tre colleghi licenziati erano infatti vicini al Sindacato e voci critiche all’interno dell’azienda».
Le firme verranno spedite alla Direzione della SNL con un pacco contenente ricci di castagne, versione «nostrana» del cactus.