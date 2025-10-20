  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Petizione Oltre 1'300 firme contro i 3 licenziamenti da parte della Società Navigazione di Lugano

Swisstxt

20.10.2025 - 10:26

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio  Ti-Press

Sono oltre 1'300 le firme della petizione promossa dal SEV provenienti principalmente da diverse aziende di trasporto della Svizzera, in particolare compagnie di Navigazione, contro i tre licenziamenti antisindacali attuati dalla Società Navigazione di Lugano il 29 luglio.

SwissTXT

20.10.2025, 10:26

20.10.2025, 10:32

I tagli «non sono – afferma la rappresentanza dei lavoratori nei trasporti – una misura di riorganizzazione aziendale, ma dei mirati licenziamenti antisindacali.

I tre colleghi licenziati erano infatti vicini al Sindacato e voci critiche all’interno dell’azienda».

Le firme verranno spedite alla Direzione della SNL con un pacco contenente ricci di castagne, versione «nostrana» del cactus.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo
Dopo una pausa di quasi un anno, Angelina Mango torna e lo fa con un nuovo album
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»

Altre notizie

Giornata di mobilitazione. Edilizia in piazza a Bellinzona: «Ci giochiamo il contratto mantello»

Giornata di mobilitazioneEdilizia in piazza a Bellinzona: «Ci giochiamo il contratto mantello»

Revocato l'avviso di scomparsa. Ritrovata a Lugano la giovane malcantonese

Revocato l'avviso di scomparsaRitrovata a Lugano la giovane malcantonese

Al via lunedì 27 ottobre. A Paradiso inizieranno i lavori per il nuovo nodo intermodale, saranno 18 mesi di purgatorio

Al via lunedì 27 ottobreA Paradiso inizieranno i lavori per il nuovo nodo intermodale, saranno 18 mesi di purgatorio