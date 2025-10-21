  1. Clienti privati
Povertà Oltre 150 richieste nei Grigioni al Soccorso d'inverno

Swisstxt

21.10.2025 - 15:07

Un aiuto per chi è in difficoltà
Un aiuto per chi è in difficoltà
Keystone

Il Soccorso d’inverno, fondazione che aiuta persone colpite dalla povertà, ha approvato 154 domande di sostegno nei Grigioni, spendendo un totale di 184’700 franchi.

SwissTXT

21.10.2025, 15:07

21.10.2025, 15:22

La maggior parte delle richieste, 106, è stata presentata da famiglie o da famiglie monoparentali, si legge nel comunicato relativo all’esercizio 2024/25.

Quarantotto domande sono arrivate da singoli o coppie senza figli.

Oltre agli aiuti finanziari, i richiedenti hanno ricevuto donazioni sotto forma di zaini scolastici, vestiti e letti.

In occasione dell’asta delle bici a Coira, che si tiene in autunno e in primavera, sono stati riscattati 124 buoni del Soccorso d’inverno.

