Il Soccorso d’inverno, fondazione che aiuta persone colpite dalla povertà, ha approvato 154 domande di sostegno nei Grigioni, spendendo un totale di 184’700 franchi.
La maggior parte delle richieste, 106, è stata presentata da famiglie o da famiglie monoparentali, si legge nel comunicato relativo all’esercizio 2024/25.
Quarantotto domande sono arrivate da singoli o coppie senza figli.
Oltre agli aiuti finanziari, i richiedenti hanno ricevuto donazioni sotto forma di zaini scolastici, vestiti e letti.
In occasione dell’asta delle bici a Coira, che si tiene in autunno e in primavera, sono stati riscattati 124 buoni del Soccorso d’inverno.