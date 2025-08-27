  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Appropriazione indebita Società fiduciaria del Luganese indagata per reati finanziari, due arresti

Sara Matasci

27.8.2025

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Tipress

Aperto un procedimento penale in seguito a indagini sviluppatesi nel corso degli ultimi mesi, che vede al centro una società fiduciaria con sede nel Luganese.

Sara Matasci

27.08.2025, 11:37

27.08.2025, 11:53

Lo confermano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che gli accertamenti sono finalizzati a comprendere se sussistano i presupposti di reati di natura penale nell'ambito di una estesa attività di raccolta e gestione di fondi (investimenti finanziari) in Svizzera e all'estero.

Negli scorsi giorni, viene spiegato nel comunicato stampa, si è proceduto a perquisizioni e sequestri di materiale, sia cartaceo sia informatico.

Ed è stato disposto l'arresto di una 48enne svizzera e di un 39enne italiano, entrambi domiciliati nel Luganese. Questo misure restrittive della libertà sono già state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

I reati ipotizzati sono quelli di truffa e appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.

Ulteriori atti istruttori verranno valutati nei prossimi giorni in base anche all'esito delle verifiche e degli accertamenti. 

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Temporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Avvistati dei conigli con delle escrescenze simili a corna in Colorado, c'è da preoccuparsi?

Altre notizie

Ticino. Temporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme

TicinoTemporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme

Grigioni. Sessione del Gran Consiglio retico, ecco una panoramica sui temi

GrigioniSessione del Gran Consiglio retico, ecco una panoramica sui temi

Neuchâtel. Dramma di Corcelles: l'omicida ha confessato di aver ucciso la ex moglie e le sue due figlie

NeuchâtelDramma di Corcelles: l'omicida ha confessato di aver ucciso la ex moglie e le sue due figlie