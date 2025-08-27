Immagine d'illustrazione Tipress

Aperto un procedimento penale in seguito a indagini sviluppatesi nel corso degli ultimi mesi, che vede al centro una società fiduciaria con sede nel Luganese.

Lo confermano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che gli accertamenti sono finalizzati a comprendere se sussistano i presupposti di reati di natura penale nell'ambito di una estesa attività di raccolta e gestione di fondi (investimenti finanziari) in Svizzera e all'estero.

Negli scorsi giorni, viene spiegato nel comunicato stampa, si è proceduto a perquisizioni e sequestri di materiale, sia cartaceo sia informatico.

Ed è stato disposto l'arresto di una 48enne svizzera e di un 39enne italiano, entrambi domiciliati nel Luganese. Questo misure restrittive della libertà sono già state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

I reati ipotizzati sono quelli di truffa e appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.

Ulteriori atti istruttori verranno valutati nei prossimi giorni in base anche all'esito delle verifiche e degli accertamenti.