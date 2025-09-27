  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo la frana La strada cantonale a Solduno resta ancora chiusa

Swisstxt

27.9.2025 - 19:10

I tecnici non hanno potuto completare i lavori per la messa in sicurezza del pendio
I tecnici non hanno potuto completare i lavori per la messa in sicurezza del pendio
RSI

Ancora chiusa la cantonale fra Solduno e Ponte Brolla. La pioggia delle ultime ore, infatti, non ha permesso di riaprire il collegamento, che è interrotto a causa di una frana da martedì scorso.

SwissTXT

27.09.2025, 19:10

27.09.2025, 19:14

I tecnici non hanno potuto portare a termine gli interventi per la messa in sicurezza del pendio. I lavori riprenderanno quindi nella mattinata di domani, domenica. La riapertura della strada potrebbe quindi slittare a lunedì.

Tornata quasi alla normalità, invece, la situazione per gli abitanti del quartiere Vattagne, i quali erano rimasti privi di acqua potabile a causa della rottura di una condotta. Grazie ad un potabilizzatore, la distribuzione è stata poi ripristinata.

I più letti

Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»
Schianto tra una Ferrari e un camion, denunciati oltre 60 pirati della strada
Grave epidemia di influenza in Australia, cosa significa per la Svizzera?
Blocco della scala mobile all'Onu mentre Trump sta salendo, il presidente annuncia un'indagine

La frana a Solduno

Dopo la frana. Ancora incerta la riapertura della strada a Solduno

Dopo la franaAncora incerta la riapertura della strada a Solduno

Ecco nuovi video della frana. Il geologo: «A Solduno potrebbero scendere ancora diversi massi»

Ecco nuovi video della franaIl geologo: «A Solduno potrebbero scendere ancora diversi massi»

Ecco le foto. Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno dopo la caduta della frana

Ecco le fotoOperai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno dopo la caduta della frana

Altre notizie

2mila persone in strada. A Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina

2mila persone in stradaA Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina

Grigioni. Centauro tedesco cade in moto a Le Prese e finisce in ospedale

GrigioniCentauro tedesco cade in moto a Le Prese e finisce in ospedale

Camorino. Un nuovo spazio per anticipare le crisi e dare aiuto alla popolazione

CamorinoUn nuovo spazio per anticipare le crisi e dare aiuto alla popolazione