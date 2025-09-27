I tecnici non hanno potuto completare i lavori per la messa in sicurezza del pendio RSI

Ancora chiusa la cantonale fra Solduno e Ponte Brolla. La pioggia delle ultime ore, infatti, non ha permesso di riaprire il collegamento, che è interrotto a causa di una frana da martedì scorso.

SwissTXT Swisstxt

I tecnici non hanno potuto portare a termine gli interventi per la messa in sicurezza del pendio. I lavori riprenderanno quindi nella mattinata di domani, domenica. La riapertura della strada potrebbe quindi slittare a lunedì.

Tornata quasi alla normalità, invece, la situazione per gli abitanti del quartiere Vattagne, i quali erano rimasti privi di acqua potabile a causa della rottura di una condotta. Grazie ad un potabilizzatore, la distribuzione è stata poi ripristinata.